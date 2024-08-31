Словения собрала звездный состав на матч с Казахстаном в Лиге наций

Тренерский штаб сборной Словении по футболу определился с составом на матч нового сезона Лиги наций против команды Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Матьяж Кек вызвал 23 игроков. Полностью состав сборной Словении выглядит так:

Вратари: Ян Облак ("Атлетико" Мадрид, Испания), Игор Векич ("Вайле", Дания), Матевж Видовшек ("Олимпия");

Защитники: Петар Стоянович ("Эмполи", Италия), Яка Бийол ("Удинезе", Италия), Юре Балковец ("Аланьяспор", Турция), Жан Карничник ("Целе"), Давид Брекало ("Орландо Сити", США), Эрик Янжа ("Гурник" Забже, Польша), Ваня Дркушич ("Црвена Звезда", Сербия), Йон-Горенц Станкович ("Штурм", Австрия);

Полузащитники: Ясмин Куртич ("Зюйдтироль", Италия), Йосип Иличич ("Марибор"), Санди Ловрич ("Удинезе", Италия), Адам Гнезда-Черин ("Панатинаикос", Греция), Ян Млакар ("Пиза", Италия), Тими Элшник ("Црвена Звезда", Сербия), Томи Хорват ("Штурм", Австрия), Деян Петрович ("Риека", Хорватия);

Нападающие: Андраж Шпорар ("Панатинаикос", Греция), Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг", Германия), Жан Целар ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Жан Випотник ("Суонси Сити", Англия).

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Матч Словения - Казахстан пройдет 9 сентября в Любляне. За три до этого подопечные Кека примут Австрию, а команда Станислава Черчесова дома сыграет с Норвегией.

С составом сборной Казахстана на эти игры можно ознакомиться здесь.