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Вчера 12:12
 

Футболист сборной Казахстана рассказал о "бешенной" зарплате в РПЛ

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Футболист сборной Казахстана рассказал о "бешенной" зарплате в РПЛ ©КФФ

Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов сравнил уровень зарплат в чемпионатах России и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов сравнил уровень зарплат в чемпионатах России и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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"Наверное, больше платят в РПЛ. Смотря новости, удивляешься, что футболисты в России получают такие бешеные деньги. Намного больше, раза в 2-3! Это мое мнение, я не знаю, у кого какие зарплаты. Я сказал "Ахмату" свои условия, их приняли. Я не наглел, попросил немного больше", - сказал Самородов в интервью Meta-ratings.

Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" в начале августа. 22-летний форвард успел провести два матча за новую команду, но пока без результативных действий.

Контракт Самородова с грозненцами действует до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
5 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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Самородов Максим Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Зарплата Футбол

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