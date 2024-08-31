Футболист сборной Казахстана рассказал о "бешенной" зарплате в РПЛ
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Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов сравнил уровень зарплат в чемпионатах России и Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов сравнил уровень зарплат в чемпионатах России и Казахстана, сообщают Vesti.kz.
"Наверное, больше платят в РПЛ. Смотря новости, удивляешься, что футболисты в России получают такие бешеные деньги. Намного больше, раза в 2-3! Это мое мнение, я не знаю, у кого какие зарплаты. Я сказал "Ахмату" свои условия, их приняли. Я не наглел, попросил немного больше", - сказал Самородов в интервью Meta-ratings.
Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" в начале августа. 22-летний форвард успел провести два матча за новую команду, но пока без результативных действий.
Контракт Самородова с грозненцами действует до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|6
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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