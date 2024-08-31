Футболист сборной Казахстана рассказал о "бешенной" зарплате в РПЛ

Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов сравнил уровень зарплат в чемпионатах России и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Наверное, больше платят в РПЛ. Смотря новости, удивляешься, что футболисты в России получают такие бешеные деньги. Намного больше, раза в 2-3! Это мое мнение, я не знаю, у кого какие зарплаты. Я сказал "Ахмату" свои условия, их приняли. Я не наглел, попросил немного больше", - сказал Самородов в интервью Meta-ratings.

Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" в начале августа. 22-летний форвард успел провести два матча за новую команду, но пока без результативных действий.

Контракт Самородова с грозненцами действует до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.