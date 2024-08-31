Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
©Мейіржан Амангелдиев
Казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал призером Паралимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал призером Паралимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
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Он выступил в финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.
Казахстанец показал результат 247,7, что позволило ему стать вторым.
Первый результат показал паралимпиец из Южной Кореи Джин Хо Пак - 249,4, а бронзу своей сборной принес датчанин Мартин Йоргенсен - 226,5.
Всего, в финале выступили восемь спортсменов.
Напомним, что Паралимпиада проходит с 28 августа по 9 сентября. Казахстан представляют 25 спортсменов в семи видах спорта.
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