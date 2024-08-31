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Паралимпиада
Вчера 16:03
 

Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

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Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде ©Мейіржан Амангелдиев

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал призером Паралимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал призером Паралимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Он выступил в финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.

Казахстанец показал результат 247,7, что позволило ему стать вторым.

Первый результат показал паралимпиец из Южной Кореи Джин Хо Пак - 249,4, а бронзу своей сборной принес датчанин Мартин Йоргенсен - 226,5.

Всего, в финале выступили восемь спортсменов.

Напомним, что Паралимпиада проходит с 28 августа по 9 сентября. Казахстан представляют 25 спортсменов в семи видах спорта.

Паралимпийские игры Париж Казахстан Стрельба пулевая

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