Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал призером Паралимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Он выступил в финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.

Казахстанец показал результат 247,7, что позволило ему стать вторым.

Первый результат показал паралимпиец из Южной Кореи Джин Хо Пак - 249,4, а бронзу своей сборной принес датчанин Мартин Йоргенсен - 226,5.

Всего, в финале выступили восемь спортсменов.

Напомним, что Паралимпиада проходит с 28 августа по 9 сентября. Казахстан представляют 25 спортсменов в семи видах спорта.