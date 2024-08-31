Ермек Маржикпаев отреагировал на отставку с поста министра спорта Казахстана

Экс-министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку, сообщают Vesti.kz.

На эту должность Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года. Он был освобожден от своей должности сегодня, 31 августа.

"Сегодня завершаю свою работу на посту Министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю Президента и Правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, неделю назад, 24 августа Ермек Маржикпаев заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций. Об этом он говорил на совещании по итогам Олимпиады-2024 в Париже.

Напомним, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева. Бронзу завоевали дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай и пулевики в миксте - Александра Ле и Ислам Сатпаев.