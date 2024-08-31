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Олимпиада-2024
Вчера 20:27
 

Ермек Маржикпаев отреагировал на отставку с поста министра спорта Казахстана

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Ермек Маржикпаев отреагировал на отставку с поста министра спорта Казахстана ©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Экс-министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку, сообщают Vesti.kz.

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Экс-министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку, сообщают Vesti.kz.

На эту должность Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года. Он был освобожден от своей должности сегодня, 31 августа.

"Сегодня завершаю свою работу на посту Министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни.

Искренне благодарю Президента и Правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество.

Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, неделю назад, 24 августа Ермек Маржикпаев заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций. Об этом он говорил на совещании по итогам Олимпиады-2024 в Париже.

Напомним, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева. Бронзу завоевали дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай и пулевики в миксте - Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Увольнение Казахстан Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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