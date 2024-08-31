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Из-за Олимпиады-2024? Министр спорта освобожден от должности

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Из-за Олимпиады-2024? Министр спорта освобожден от должности ©Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев освобожден от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

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Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев освобожден от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

"Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

На эту должность Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года.

Отметим, неделю назад, 24 августа Ермек Маржикпаев заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций. Об этом он говорил на совещании по итогам Олимпиады-2024 в Париже.

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Напомним, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева. Бронзу завоевали дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай и пулевики в миксте - Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Увольнение Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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