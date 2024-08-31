Казахстан сохранил шансы на медали Паралимпиады

Казахстанские таеквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали проведут утешительные бои на Паралимпиаде в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Домбаев, представленный в весовой категории до 80 килограммов в утешительном раунде, дающем право побороться за бронзовую медаль встретится с Андресом Молиной из Кубы.

Омирали, выступающий в весовой категории свыше 80 килограммов в утешительном раунде встретится с соперником из Хорватии Иваном Микуличем.

Бой Домбаева намечен на 20:31 по казахстанскому времени, а Омирали в 20:53.

Напомним, в 1/4 финала Домбаев уступил иранцу Алирезе Бахту - 5:7, а Омирали проиграл Эвану Меделлю из США - 3:13.

Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.