Знаменосца сборной Казахстана оставили без финала Паралимпиады

Знаменосец сборной Казахстана на Паралимпиаде в Париже Севда Алиева выступила в квалификации в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров, сообщают Vesti.kz.

Она выступила в соревнованиях в классе SH1, заняв в квалификации 12 место с результатом 546-7x. Это не позволило ей выйти в финал, куда квалифицировались восемь лучших спортсменок квалификации.

Напомним, ранее казахстанский стрелок Еркин Габбасов стал серебряным призером Паралимпиады, принеся первую награду сборной Казахстана на играх. Он выступил в финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.

Напомним, что Паралимпиада проходит с 28 августа по 9 сентября. Казахстан представляют 25 спортсменов в семи видах спорта.