Казахстан отыгрался с 0:2, но уступил на Паралимпиаде

Сборная Казахстана по волейболу сидя провела второй матч на Паралимпиаде в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Соперниками казахстанцев по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев - 3:2.

Примечательно, что соперники казахстанцев выиграли первые два сета - 26:24, 25:13. Третью партию подопечные Бауыржана Тахауова оставили за собой - 25:14.

Четвертый сет, который также стал победным для Казахстана оказался более упорным - 25:21.

В заключительной партии уже боснийцы отпраздновали успех - 15:8.

Напомним, что в первом матче казахстанцы обыграли Францию. Матч с хозяевами площадки завершился со счетом 3:0 - 25:7, 25:20, 25:7.

В следующем туре наши паралимпийцы сыграют с командой Египта. Встреча пройдет 2 сентября.

Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.