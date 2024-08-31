"Ордабасы" и "Актобе" оштрафованы на 1,4 миллиона, а Малый дисквалифицирован

Прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

По его итогам были приняты следующие решения:

Чемпионат Казахстана. 17 тур

"Шахтер" - "Ордабасы"

"За нарушение Правил игры, выразившееся в грубой игре с применением чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч на матче 17 тура Чемпионата Казахстана сезона 2024 года между командами "Шахтер" - "Ордабасы", в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР КФФ игрока команды "Ордабасы" Малого Сергея дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 19 августа 2024 года", - говорится сообщении.

Чемпионата Казахстана. 18 тур

"Ордабасы" - "Актобе"

За неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в агрессивном поведении и зажигании пиротехнических изделий, вследствие чего произошло возгорание на матче 18 тура Чемпионата Казахстана сезона 2024 года между командами "Ордабасы" - "Актобе", в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ДР КФФ на ФК "Актобе", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 738 400 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста) тенге. АО "Областной ФК "Актобе", оплатить штраф до 28 сентября 2024 года включительно.

За неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес главного судьи матча, использовании лазерных указателей на матче 18 тура Чемпионата Казахстана сезона 2024 года между командами "Ордабасы" - "Актобе", в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ДР КФФ на АО "Профессиональный ФК "Ордабасы", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 738 400 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста) тенге. АО "Профессиональный ФК «Ордабасы", оплатить штраф до 28 сентября 2024 года включительно.

"Елимай" - "Кызылжар"

За нарушение пункта 6.117 Регламента Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги сезона 2024 года, выразившееся в недисциплинированном поведении игроков команды, которые нанесли удары и повредили двери кабинетов, расположенные в подтрибунном помещении стадиона на матче 18 тура Чемпионата Казахстана сезона 2024 года между командами "Елимай" - "Кызылжар", в соответствии со статьями 9 и 67 ДР КФФ, вынести замечание ФК "Кызыл-Жар СК", также ФК "Кызыл-Жар СК" возместить ущерб ФК "Елимай" за порчу имущества стадиона.

"Атырау" - "Шахтер"

За нарушение Правил игры, выразившееся в грубой игре с применением чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч на матче 18 тура Чемпионата Казахстана сезона 2024 года между командами "Атырау" - "Шахтер", в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР КФФ игрока команды "Шахтер" Лайонел Адамса дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 25 августа 2024 года.