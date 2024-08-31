Рахмонову предложили бой с Макгрегором: Шавкат дал ответ

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (18-0) ответил на вопрос о потенциальном поединке с экс-чемпионом UFC в двух весах ирландцем Конором Макгрегором (22-6), передают Vesti.kz.

- А если ты выиграешь пояс, и они предложат тебе Конора, вряд ли ты сильно расстроишься? Это большой гонорар для тебя.

- Да, кто бы сейчас не хотел сразиться с Конором? Но я пока даже не думаю об этом. Сейчас самое главное для меня - выиграть пояс. Я сосредоточен на этом, - сказал Рахмонов в интервью MMA Fighting.

Ранее Шавкат высказался о шансах Конора на получение титульного боя.

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Последний раз Макгрегор бился в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.

Что касается Рахмонова, то свой последний бой он провел в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.