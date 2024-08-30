Макгрегор "отберет" у Рахмонова титульный бой в UFC: Шавкат ответил

Шавкат Рахмонов прокомментировал намечающееся возвращение в октагон Конора Макгрегора и возможный бой ирландца за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, в котором выступает представитель Казахстана, передают Vesti.kz.

- Представь, что Конор одержит победу над Майклом Чендлером в полусреднем весе. Макгрегор - звезда. Не волнуешься ли ты, что UFC может отдать ему титульный бой?

"Честно говоря, я вообще не задумываюсь о том, когда Конор вернется в октагон или будет готов драться. Он уже долго готовится, но так и не вышел в клетку. Поэтому я не верю, что он выиграет свой первый бой за три года и сразу получит титульник. Да, Конор - большая звезда, но давать ему титульный бой - вряд ли это возможно. Я считаю, что UFC - честная и справедливая организация, и они поступят правильно", - сказал Рахмонов в интервью MMA Fighting.

Ранее Рахмонов рассказал о том, что принял бой с чемпионом UFC, подробности - тут.



Последний раз казахстанец дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Шавкат занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Макгрегор последний бой провел три года назад против американца Дастина Порье, его пришлось остановить в конце первого раунда, поскольку Конор сломал левую ногу. Судья отдал победу Порье техническим нокаутом с указанием на остановку врача. Ирландский боец посредством соцсетей сообщал, что планирует вернуться в клетку UFC в этом году.