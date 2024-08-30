Шавкат Рахмонов принял бой с чемпионом UFC

Американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду (24-3) предложили бой против казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) на турнире UFC 307, но чемпион полусреднего веса отказался от этого поединка, передают Vesti.kz.

"Мне предложили бой с Белалом, и я его принял. Но, к сожалению, Белал отказался. Он сказал, что не готов защищать титул в эту дату. Посмотрим, что будет дальше, но пусть готовится - я готов выйти на бой с ним. Когда Белал еще не был чемпионом, он обещал, что станет активным и будет защищать титул чаще других. Пока что он не держит свое слово. Посмотрим, что произойдет, когда он все-таки согласится на бой со мной", - рассказал Шавкат в интервью MMA Fighting.

Турнир UFC 307 состоится 5 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). В его главном событии чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра (11-2) встретится против американца Халила Раунтри (14-5).

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Мухаммад выходил в октагон 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у британца пояс в полусреднем дивизионе.