Новичок "Арсенала" за 32 миллиона получил травму спустя 3 дня после перехода
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Испанский футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино выбыл из строя по причине травмы, передают Vesti.kz.
Испанский футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино выбыл из строя по причине травмы, передают Vesti.kz.
Главный тренер команды Микель Артета подтвердил эту информацию.
"Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он упал на пол, а Габи приземлился на него сверху, возможно, это перелом", - цитирует Артету журналист BBC Sport Низаар Кинселла.
28-летний Мерино перешел в "Арсенал" три дня назад из "Реал Сосьедада", подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.
В его карьере также были "Ньюкасл", "Боруссия" (Дортмунд) и "Осасуна".
С 2020-го он вызывается в сборную Испании, в составе которой выигрывал Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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