Новичок "Арсенала" за 32 миллиона получил травму спустя 3 дня после перехода

Испанский футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино выбыл из строя по причине травмы, передают Vesti.kz.

Главный тренер команды Микель Артета подтвердил эту информацию.

"Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он упал на пол, а Габи приземлился на него сверху, возможно, это перелом", - цитирует Артету журналист BBC Sport Низаар Кинселла.

28-летний Мерино перешел в "Арсенал" три дня назад из "Реал Сосьедада", подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

В его карьере также были "Ньюкасл", "Боруссия" (Дортмунд) и "Осасуна".

С 2020-го он вызывается в сборную Испании, в составе которой выигрывал Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).