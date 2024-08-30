"Он заслужил три банки пива". В сборной Казахстана нашли героя второй победы в отборе ОИ-2026

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал прошедшую игру против Австрии (2:1) в отборе на Олимпиаду-2026 и рассказал о смене поколений, передают Vesti.kz.

Казахстан вырвал вторую победу в отборе на Олимпиаду-2026

- Смогла ли команда сегодня полностью выполнить план на игру?

- Победа сама за себя говорит, что план сработал. Парни здорово выкладывались. Сегодня игра была намного лучше по содержанию. Вчера нас не удовлетворило ничего, кроме результата. Мы это признаем, с ребятами поговорили, показали видео, сказали, как надо играть, как не надо, от каких моментов надо избавляться. Игроки поняли, прониклись. Сказали, что это значимая игра. Не в плане турнирной таблицы, в плане движения вперед.

- Сегодня с дисциплиной как будто было получше. Что по этому поводу скажете?

- Я соглашусь. Мы ведь не просто так сидим и разговариваем. Мы определенные претензии выражаем игрокам, напоминаем о необоснованных удалениях, потому что они могут привести к фатальному результату. Мы проделали такой объем работы большой, и кто-то необоснованно удалится, соответственно, все труды многих людей пойдут под откос.

- Вчера дебютный гол за сборную у Дмитрия Бреуса, сегодня - у Тамирлана Гайтамирова. Можно ли сказать, что смена поколений происходит сейчас и молодые начинают расти, вносить вклад?

- Конечно, ребята прибавляют здорово. Дмитрий Бреус окреп за два года. В прошлом году он был сыроват, а сегодня он занимает лидирующие позиции. Тамирлан Гайтамиров, в принципе, здорово и мощно играет, всегда заступается за партнеров. Я думаю, смена поколений происходит. Эти ребята заявляют о себе в полный рост.

- До завоевания заветной олимпийской путевки остается один шаг. Насколько он будет сложным?

- Соперник, сами понимаете, очень серьезный. У них будет поддержка трибун, при этом надо будет самоотверженно играть, контролировать шайбу, хорошо двигаться, не экономить силы. Главное - дисциплина, движение и контроль шайбы.

- На турнире завтра день отдыха, а какое расписание у команды?

- Полный выходной. Мы никого не трогаем, пускай выспятся, отдохнут, самостоятельно погуляют. Тренировок не будет. Пускай и административный корпус отдохнет. Все люди, все устали. У нас будет раскатка в игровой день, нам этого хватит.

- Андрей Шутов больше 50 бросков отразил. Насколько велико это выступление? Насколько он заслужил банку пива?

- Он заслужил три банки (улыбается). Мы же знали его квалификацию, рассматривали его как номер один. Он своей уверенной игрой и спокойствием дает позитив для команды, она верит в него. Даже если есть ошибка где-то, он эти вещи гасит.

Напомним, Казахстан в первом матче обыграл Венгрию (5:2). 1 сентября подопечные Олега Болякина встретятся против Словакии. Победитель группы D получит путевку на Игры-2026 в Италию.