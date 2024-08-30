Капелло раскрыл будущее Гвардиолы и назвал фаворитов Лиги чемпионов

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился своим мнением по поводу того, кто в этом сезоне будет бороться за итоговую победу в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Капелло считает, что "Реал" является фаворитом на победу в соревновании, "но соперники готовы сражаться". Итальянец перечислил команды, которые будут соперничать с мадридцами за Кубок с большими ушами.

"Прежде всего, "Манчестер Сити". Ходят слухи, что Пеп Гвардиола может уйти в конце сезона, так что это сделает команду еще более жесткой и решительной, потому что Гвардиола захочет оставить после себя прекрасные воспоминания.

"Интер" и "Арсенал" среди фаворитов Лиги чемпионов, но у "Сити" есть все, чтобы преуспеть. У них есть опыт, решимость и качество, и Холанд, похоже, он выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.

Еще отмечу "Интер". У них есть потенциал быть конкурентоспособными на всех фронтах. У них сильный состав и сильный менталитет. Они могут пройти весь путь. Также "Арсенал" доказал, что может конкурировать с "Манчестер Сити". Они могут выиграть премьер-лигу и Лигу чемпионов.

ПСЖ потерял Мбаппе, но у них свой стиль, поэтому они все еще могут добиться отличных результатов.

"Бавария меня не совсем убедила. Я не вижу единой команды, как в прошлом. Они выглядят немного разрозненными. Возможно, Компани добьется успеха там, где другие терпят неудачу. Сезон только начался", - цитирует Капелло Football Italia.

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки Лиги чемпионов сезона-2024/25. С ее итогами можно ознакомиться здесь.