Футболист за 100 миллионов отказал "Челси" перед матчем с "Астаной"

Стали известны некоторые подробности интереса "Челси" к форварду "Наполи" и сборной Нигерии по футболу Виктору Осимхену, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, последнее предложение "Челси" Осимхену было таковым: 155 тысяч евро в неделю. Игрок отклонил это предложение.

Как сообщается, делегация "Челси" находится в Неаполе и пытается убедить его. Если не удастся договориться, он останется в Италии.

Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Также он защищал цвета "Лилля", "Шарлеруа", "Вольфсбурга". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.

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