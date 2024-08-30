Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 22:50
 

Футболист за 100 миллионов отказал "Челси" перед матчем с "Астаной"

  Комментарии

Поделиться
Футболист за 100 миллионов отказал "Челси" перед матчем с "Астаной" ©Depositphotos.com/VincenzoIzzo

Стали известны некоторые подробности интереса "Челси" к форварду "Наполи" и сборной Нигерии по футболу Виктору Осимхену, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стали известны некоторые подробности интереса "Челси" к форварду "Наполи" и сборной Нигерии по футболу Виктору Осимхену, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, последнее предложение "Челси" Осимхену было таковым: 155 тысяч евро в неделю. Игрок отклонил это предложение.

Как сообщается, делегация "Челси" находится в Неаполе и пытается убедить его. Если не удастся договориться, он останется в Италии.

Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Также он защищал цвета "Лилля", "Шарлеруа", "Вольфсбурга". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.

"Небо и земля". Сколько стоит состав "Челси" в сравнении с "Астаной"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
6 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
7 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
8 Челси 2 1 0 1 6-4 3
9 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
13 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
14 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
16 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 2-8 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Челси АПЛ Футбол Футбольные трансферы Наполи ФК

Реклама

Живи спортом!