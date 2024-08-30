Футболист за 100 миллионов отказал "Челси" перед матчем с "Астаной"
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Стали известны некоторые подробности интереса "Челси" к форварду "Наполи" и сборной Нигерии по футболу Виктору Осимхену, передают Vesti.kz.
Стали известны некоторые подробности интереса "Челси" к форварду "Наполи" и сборной Нигерии по футболу Виктору Осимхену, передают Vesti.kz.
По информации журналиста Фабриса Хоукинса, последнее предложение "Челси" Осимхену было таковым: 155 тысяч евро в неделю. Игрок отклонил это предложение.
Как сообщается, делегация "Челси" находится в Неаполе и пытается убедить его. Если не удастся договориться, он останется в Италии.
Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Также он защищал цвета "Лилля", "Шарлеруа", "Вольфсбурга". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.
Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.
"Небо и земля". Сколько стоит состав "Челси" в сравнении с "Астаной"
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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