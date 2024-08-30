"Небо и земля". Сколько стоит состав "Челси" в сравнении с "Астаной"

"Астана" узнала своих соперников по основной сетке Лиги конференций. Турнир с сезона-2024/25 пройдет в новом формате, передают Vesti.kz.

Столичный клуб сыграет с лондонским "Челси" (дома), кипрским АПОЕЛом (на выезде), португальской "Виторией" (дома), валлийским ТНС (на выезде), сербским ТСЦ (дома) и кипрским "Пафосом" (на выезде).

Казахстанских любителей футбола, конечно же, интересует встреча с "Челси". В связи с чем напомним рыночную стоимость состава лондонского клуба - 1,05 миллиарда евро. Состав "Астаны" оценивается в 9,55 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Все матчи общего этапа будут проводиться в системе единой лиги, в соответствии с которой каждый клуб (всего их 36) проведет по одной игре с шестью разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Точное расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано 31 августа.

Напомним, что "Астана" второй сезон кряду примет участие в основной сетке Лиги конференций.