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"Челси" готовит громкий трансфер перед матчем с "Астаной"

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"Челси" готовит громкий трансфер перед матчем с "Астаной" ©Depositphotos.com/rarrarorro

Стало известно, кем собирается усилить свой состав "Челси", передают Vesti.kz.

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Стало известно, кем собирается усилить свой состав "Челси", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Челси" направил в "Манчестер Юнайтед" официальное предложение по Джейдону Санчо.

Отмечается, что это первоначальное предложение по аренде, схожее с условиями, предложенными "Ювентусом", но общая сумма предложения выше.

Санчо открыт и заинтересован в переходе в "Челси", так что решение остается за клубами.

24-летний английский форвард перешел в "МЮ" из дортмундской "Боруссии" в 2021 году. Сумма сделки составила 85 миллионов евро. Однако игрок не проходит в состав "МЮ" при главном тренере Эрике тен Хаге.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
6 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
7 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
8 Челси 2 1 0 1 6-4 3
9 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
13 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
14 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
16 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 2-8 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

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