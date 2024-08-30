"Челси" готовит громкий трансфер перед матчем с "Астаной"

Стало известно, кем собирается усилить свой состав "Челси", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Челси" направил в "Манчестер Юнайтед" официальное предложение по Джейдону Санчо.

Отмечается, что это первоначальное предложение по аренде, схожее с условиями, предложенными "Ювентусом", но общая сумма предложения выше.

Санчо открыт и заинтересован в переходе в "Челси", так что решение остается за клубами.

24-летний английский форвард перешел в "МЮ" из дортмундской "Боруссии" в 2021 году. Сумма сделки составила 85 миллионов евро. Однако игрок не проходит в состав "МЮ" при главном тренере Эрике тен Хаге.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.

"Небо и земля". Сколько стоит состав "Челси" в сравнении с "Астаной"