Промоутер Головкина сотворил историю для Садриддина Ахмедова

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО) узнал дату своего следующего боя, передает Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, следующий бой Ахмедова состоится 31 августа в Chumash Casino в городе Санта-Инес (США). Выступление пройдет в рамках шоу промоутера Тома Леффлера, который был промоутером Геннадия Головкина, а имя соперника пока не объявлено.

Головкин преподал уроки бокса казахстанскому нокаутеру: видео

Для Ахмедова это будет дебютный поединок в США. При этом боксер не выходил на ринг с 2022 года.

В своем последнем на сегодняшний день бою, который состоялся в Алматы он заставил сдаться южноафриканца Нкулулеко Мхлонго (23-12-1, 18 КО).

Ахмедов не знает поражений на профи-ринге. На счету 25-летнего казахстанца 13 побед, 11 из них нокаутом.