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Черчесов сделал признание о своей зарплате в Казахстане

Черчесов сделал признание о своей зарплате в Казахстане
©Kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал инсайдерскую информацию о своей зарплате, по которой он якобы получает 1,2 миллиона евро в год, передает Vesti.kz.

Ранее инсайдер Иван Карпов озвучил такую сумму заработка Черчесова. 

"Мне интересно, откуда эти инсайдеры берут информацию о моей заработной плате, когда я ее сам не знал. Про меня всегда пишут часто, я к этому привык с 15 лет. Всегда привык делить такие цифры на два, а то и на пять. Я даже не задумываюсь об этом. Это все лирика", – сказал Черчесов в интервью Youtube-каналу BorodAbata.

"Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня этого года, подписав контракт по схеме "2+2". В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.

Последним местом работы специалиста был венгерский "Ференцварош", вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат страны.

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол

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