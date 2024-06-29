Черчесов сделал признание о своей зарплате в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал инсайдерскую информацию о своей зарплате, по которой он якобы получает 1,2 миллиона евро в год, передает Vesti.kz.

Ранее инсайдер Иван Карпов озвучил такую сумму заработка Черчесова.

"Мне интересно, откуда эти инсайдеры берут информацию о моей заработной плате, когда я ее сам не знал. Про меня всегда пишут часто, я к этому привык с 15 лет. Всегда привык делить такие цифры на два, а то и на пять. Я даже не задумываюсь об этом. Это все лирика", – сказал Черчесов в интервью Youtube-каналу BorodAbata.

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Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня этого года, подписав контракт по схеме "2+2". В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.

Последним местом работы специалиста был венгерский "Ференцварош", вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат страны.