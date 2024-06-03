Сборная Казахстана по футболу представила нового главного тренера

Российский специалист Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В сборной Казахстана Черчесов сменил другого российского специалиста Магомеда Адиева, который ушел со своего поста 31 мая.

Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, раз сыграла вничью и допустила девять поражений

С весны этого года Адиев начал параллельно тренировать "Ахмата". Приняв команду в зоне вылета, он смог помочь поднять команду до десятого места в РПЛ.

Ближайший матч сборная Казахстана проведет 7 июня в Ереване против Армении. 11 июня Казахстан сыграет в венгерском городе Сомбатхей против команды Азербайджана. Обе игры будут товарищескими.