Черчесов "отправил" нападающего сборной Казахстана в "Реал"

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью YouTube-каналу BorodAbata прокомментировал возможный трансфер нападающего национальной команды и "Актобе" Максима Самородова в австрийский "Рапид", сообщают Vesti.kz.

"Пока лично с Максимом Самородовым я не знаком, однако у меня такая работа, что я сразу же оцениваю футболиста, когда вижу его игру. Как я понял, Самородов - уличный парень, который знает себе цену. Теперь нужно это направить в правильное русло, чтобы им интересовался не австрийский "Рапид", а мадридский "Реал", - сказал Черчесов.