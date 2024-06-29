Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Черчесов "отправил" нападающего сборной Казахстана в "Реал"

Черчесов "отправил" нападающего сборной Казахстана в "Реал"
©РФС

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью YouTube-каналу BorodAbata прокомментировал возможный трансфер нападающего национальной команды и "Актобе" Максима Самородова в австрийский "Рапид", сообщают Vesti.kz

"Пока лично с Максимом Самородовым я не знаком, однако у меня такая работа, что я сразу же оцениваю футболиста, когда вижу его игру. Как я понял, Самородов - уличный парень, который знает себе цену. Теперь нужно это направить в правильное русло, чтобы им интересовался не австрийский "Рапид", а мадридский "Реал", - сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Самородов может перейти в один из австрийских клубов.

Напомним, Черчесов 3 июня был представлен в качестве нового главного тренера сборной Казахстана, сменив на этом посту другого россиянина Магомеда Адиева.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Актобе ФК Сборная РК по футболу Черчесов Станислав

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:35
Казахстан(футбол)
©РФС Черчесов "отправил" нападающего сборной Казахстана в "Реал"
Вчера , 13:34
Казахстан(футбол)
©Depositphotos.com/goglik83 В Казахстане началось строительство самого большого стадиона: фото
27 июня, 15:00
Казахстан(футбол)
©AФК "Кайрат" "За такой жест в Бразилии убили бы": Игита жестко ответил Конысбаеву после скандала
25 июня, 18:47
Казахстан(футбол)
©instagram.com/f.c.altai/ Экс-тренер сборной Казахстана нашел новую работу
25 июня, 17:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Вратарь сборной Казахстана решил уйти из "Кайрата". Он хочет в Европу
25 июня, 14:00
Казахстан(футбол)
©КФФ В Казахстане открылось трансферное окно. Ожидаются звезды
24 июня, 17:10
Казахстан(футбол)
©evertonfc.com "Астана" нашла усиление под еврокубки. Он играл в АПЛ
24 июня, 15:41
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?
24 июня, 13:09
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Раскрыли звезду МЮ и сыграют в ЛЧ. Почему "Штурм" - потрясающий вариант для Самородова
23 июня, 23:55
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Актобе" готовит замену Оразову
23 июня, 22:02
Казахстан(футбол)
©ФК "Елимай" "Елимай" в драматичном стиле потерял очки в игре с аутсайдером чемпионата Казахстана
23 июня, 21:55
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Актобе" едва не потерял лидерство в КПЛ
23 июня, 21:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова
23 июня, 20:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Ахмат" Игроки сборной Казахстана? Адиев рассказал о приглашении новичков в российский клуб
23 июня, 20:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Тобол" "Тобол" не сумел отомстить "Атырау" за унизительное поражение в Кубке Казахстана
23 июня, 19:56
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ
23 июня, 18:44
Казахстан(футбол)
©ФК "Шахтер" Директор "Шахтера" сделал смелое заявление о будущем команды
23 июня, 17:00
Казахстан(футбол)
©bjk.com И все-таки трансфер? "Зенит" увеличил предложение по Зайнутдинову
23 июня, 16:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб
23 июня, 16:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" "Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер
21 июня, 20:37
Казахстан(футбол)
©ФК "Елимай" Пример из футзала и амбиции. "Елимай" станет чемпионом Казахстана?
21 июня, 15:31
Казахстан(футбол)
©КФФ Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец вынужден подрабатывать из-за "низкой" зарплаты
21 июня, 14:15
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ
20 июня, 12:21
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" Не только ПСЖ и "Ман Сити". Еще один клуб заинтересовался Алипом
18 июня, 16:15
Казахстан(футбол)
©ФК "Тобол" "Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве
18 июня, 14:15
Казахстан(футбол)
©КФФ Усилит "Астану"? "Актобе" рискует потерять еще одного игрока сборной Казахстана
18 июня, 11:54
Казахстан(футбол)
©bjk.com.tr "Он хочет в Европу. Респект!" Почему Зайнутдинова не будет в "Зените"
18 июня, 11:04
Казахстан(футбол)
©ФК "Иле-Алатау" В казахстанском клубе четыре месяца не выплачивают зарплату
17 июня, 16:30
Казахстан(футбол)
©Marca.com Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
17 июня, 10:53
Казахстан(футбол)
©ФК "Тобол" "Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus