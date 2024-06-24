Раскрыли звезду МЮ и сыграют в ЛЧ. Почему "Штурм" - потрясающий вариант для Самородова

Уже не первый год форварда сборной Казахстана Максима Самородова сватают в те или иные европейские клубы и, потенциально, самым интересным претендентом на игрока выглядит австрийский "Штурм". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему именно эта команда подходит для следующего этапа в карьере лидера "Актобе".

В последние четыре года у "Штурма" наблюдается исключительный подъем, который связывают с приходом двух людей - спортивного директора Андреаса Шикера и главного тренера Кристиана Ильцера.

Молодой руководитель наладил селекцию, а тренер поставил современный, агрессивный, вертикальный футбол. Нельзя сказать, что главное правило селекции - развитие малоизвестных талантов и дальнейшая перепродажа, но это точно одна из характеристик нынешнего "Штурма". Триумф дуэта Шикер - Ильцер пришелся на прошедший сезон-2023/24, клуб из Граца прервал десятилетнюю гегемонию "Ред Булл Зальцбурга", взяв не только австрийскую Бундеслигу, но и Кубок страны.

"Штурм" - фабрика топ-форвардов

При Ильцере и Шикере особенно выделяется прогресс нападающих. Есть сразу несколько выдающихся примеров развития игроков атаки в рамках "Штурма".

В 2020 году в клуб пришел Келвин Йебоа - его выкупили из "Тироля" за 1,2 миллиона евро, а спустя год продали итальянскому клубу "Дженоа" за 6,5 миллиона евро.

После продажи Йебоа австрийцы тут же подписали датчанина Расмуса Хойлунда из "Копенгагена" за 1,95 миллиона евро. Будущий форвард "Манчестер Юнайтед" засверкал в Австрии и опять же через сезон "Штурм" продал его "Аталанте" за 20 миллионов евро.

Удивительная тенденция продолжила работать, ушел Хойлунд - пришел Эмануэль Эмега. Нидерландца выписали из "Антверпена" за 3,24 миллиона евро. Что произошло дальше, вы наверняка догадались. Да, Эмегу продали в "Страсбур" через год за 13 миллионов евро.

Эти сделки не случайность, "Штурм" почти не ошибается в трансферах, они подбирают игроков с определенными характеристиками и знают как их развивать.

Австрия - идеальный чемпионат для прогресса

Хван Хи Чхан, Эрлинг Холанд, Патсон Дака, Карим Адейеми, Беньямин Шешко - это лишь наиболее известные форварды, которые уезжали из чемпионата Австрии за последние годы.

Австрийская Бундеслига живет по канонам немецкой, только в чуть меньших масштабах. Эта лига, где не принято отсиживаться в обороне, в ней в футболистов закладываются фундаментальные знания по прессингу, игроки прокачиваются физически, ментально и статусно.

Самородов, во многом играющий на инстинктах и природном таланте, без сомнения получит огромный импакт, если окажется именно в австрийской Бундеслиге.

Шанс сыграть в Лиге чемпионов

Конечно, даже без учета еврокубков, сам по себе переезд в Австрию - это уже подъем. Сначала надо будет привыкнуть хотя бы к требованиям местного турнира. Однако магия Лиги чемпионов - это мотивация абсолютно для любого футболиста. И выбирая между более солидным контрактом в условной РПЛ и переездом в нынешний "Штурм", Самородов просто не должен сомневаться и ехать в Австрию.

Резкий скачок от КПЛ и квалификации Лиги конференций до Лиги чемпионов будет крайне непростым для Максима. Но если ты - главный талант Казахстана, как раз такие вызовы и нужны.

Фото: sksturm.at©, redbullsalzburg.at©