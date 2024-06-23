Участник группового этапа Лиги чемпионов ведет переговоры по Самородову

Чемпион Австрии "Штурм" ведет переговоры по форварду "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Максиму Самородову, передают Vesti.kz со ссылкой на Kazakh_football_inside.

Отмечается, что австрийцы в ближайшее время могут подписать Самородова.

"Штурм" прервал гегемонию "Зальцбурга" в чемпионате Австрии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2024/25, тогда как "Зальцбург" сыграет в квалификации ЛЧ.

Ранее Самородова отправляли в московский "Локомотив", турецкий "Трабзонспор" и другие клубы. Сообщалось, что он сменит клубную прописку этим летом.

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Контракт игрока с "Актобе" истекает 31 декабря. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 900 тысяч евро.