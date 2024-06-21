Появились подробности трансфера Максима Самородова в зарубежный клуб

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов близок к смене клубной прописки этим летом, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Самородов, скорее всего, перейдет в зарубежный клуб в августе.

Дело в том, что тренерский штаб рассчитывает на него в квалификации Лиги конференций, где перед "Актобе" стоят серьезные задачи. Есть надежда, что молодой талант, равно как и остальные игроки клуба, проявит себя там с самой лучшей стороны.

Ранее Самородова отправляли в московский "Локомотив", турецкий "Трабзонспор" и другие клубы.

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Контракт игрока с "Актобе" истекает 31 декабря. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.