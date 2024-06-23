"Челси" хочет подписать звезду Евро-2024

Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Бильбао Нико Уильямс входит в сферу интересов лондонского "Челси".

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио лондонцы намерены приобрести 21-летнего футболиста после чемпионата Европы в Германии. Сообщается, что "Челси" обратился к кандидатуре Уильямса после того, как стало известно, что игрок "Кристал Пэлас" Майкл Олисе принял решение перейти в "Баварию".

Напомним, в прошедшем сезоне вингер провнл за басков 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.