Щедрость Роналду восхитила тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре Криштиану Роналду в матче с Турцией (3:0) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.
Роналду ассистировал Бруну Фернандешу в моменте с третьим голом.
"По мне, мы увидели нечто экстраординарное. На глазах у вратаря он отдал пас Бруну Фернандешу. Это пример, который следует показывать в каждой академии Португалии и в мире футбола, потому что он показал, что команда – это самое главное", - приводит слова Мартинеса сайт УЕФА.
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Отметим, что благодаря второй победе подряд Португалия досрочно вышла в плей-офф континентального турнира. Роналду уже прокомментировал на это событие посредством соцсетей.
В третьем туре квартета F, 26 июня, сыграют Чехия - Турция, Грузия - Португалия.
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