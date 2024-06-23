"Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер

Бывший игрок сборной Беларуси Александр Мартынович рассказал, почему решил продолжить карьеру в алматинском "Кайрате", передают Vesti.kz.

Экс-защитник "Краснодара" и "Рубина" подписал соглашение с алматинцами до конца сезона 2025.

"Хочется чем-то заниматься. И хочется остаться в футболе после окончания карьеры. Не просто сидеть и наслаждаться жизнью. Я еще чувствую в себе силы. Можно слушать, что говорят [о моей игре] в последнем сезоне, но есть статистические данные. Мы тренируемся с датчиками — и у меня все отлично. В принципе, я не уступаю ни в чем. Если у меня есть желание, то почему нет? Это ключевое решение — хотел, чтобы были хороший город и команда. Я же не поехал куда-то на окраину, непонятно зачем. У клуба есть задачи. Это интересно. Для меня это некий вызов", — цитирует Мартыновича Legalbet.