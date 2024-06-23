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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер

"Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер
©ФК "Кайрат"

Бывший игрок сборной Беларуси Александр Мартынович рассказал, почему решил продолжить карьеру в алматинском "Кайрате", передают Vesti.kz

Экс-защитник "Краснодара" и "Рубина" подписал соглашение с алматинцами до конца сезона 2025.

"Хочется чем-то заниматься. И хочется остаться в футболе после окончания карьеры. Не просто сидеть и наслаждаться жизнью. Я еще чувствую в себе силы. Можно слушать, что говорят [о моей игре] в последнем сезоне, но есть статистические данные. Мы тренируемся с датчиками — и у меня все отлично. В принципе, я не уступаю ни в чем. Если у меня есть желание, то почему нет? Это ключевое решение — хотел, чтобы были хороший город и команда. Я же не поехал куда-то на окраину, непонятно зачем. У клуба есть задачи. Это интересно. Для меня это некий вызов", — цитирует Мартыновича Legalbet.

В последнем сезоне Александр Мартынович выступал за казанский "Рубин", во всех турнирах он сыграл 22 матча и отметился тремя забитыми мячами.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
7 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК Футбол КПЛ

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