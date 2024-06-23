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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ

"Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ
©ФК "Ордабасы"

В 12-м туре чемпионата Казахстана один из фаворитов сезона "Ордабасы" сыграл на выезде с "Женисом", передают Vesti.kz

Подопечным Акиса Вавалиса удалось удивить соперника и уже на 16-й минуте открыть счет усилиями Беланчича. Однако к концу первого тайма "Ордабасы" не просто выровнял положение, а вышел вперед. 

Команда Александра Седнева удалось забить два гола в течении двух минут перед свистком на перерыв. Сначала отличился Дембо Дарбо, а затем бразилец Режинальдо. 

Во втором тайме "Ордабасы" довел счет до 3:1, голом отметился казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев. 

В итоге, "Ордабасы" одержал уверенную победу на "Женисом" и теперь имеет в своем активе 21 очко после 10 сыгранных матчей. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
5 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Женис ФК КПЛ Футбол

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