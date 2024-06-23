"Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ

В 12-м туре чемпионата Казахстана один из фаворитов сезона "Ордабасы" сыграл на выезде с "Женисом", передают Vesti.kz.

Подопечным Акиса Вавалиса удалось удивить соперника и уже на 16-й минуте открыть счет усилиями Беланчича. Однако к концу первого тайма "Ордабасы" не просто выровнял положение, а вышел вперед.

Команда Александра Седнева удалось забить два гола в течении двух минут перед свистком на перерыв. Сначала отличился Дембо Дарбо, а затем бразилец Режинальдо.

Во втором тайме "Ордабасы" довел счет до 3:1, голом отметился казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев.

В итоге, "Ордабасы" одержал уверенную победу на "Женисом" и теперь имеет в своем активе 21 очко после 10 сыгранных матчей.