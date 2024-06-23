И все-таки трансфер? "Зенит" увеличил предложение по Зайнутдинову

Действующий чемпион России "Зенит" не оставляет попыток подписать игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

Несмотря на желание Зайнутидинова продолжить карьеру в "Бешикташе" или другом европейском клубе, "Зенит" продолжает переговоры по переходу игрока.

По информации Milliyet, Зайнутдинов не входит в планы стамбульского клуба на следующий сезон, в то время как "Зенит" готов сделать "Бешикташу" очень выгодное предложение и заплатить около 10 млн евро.

Ранее агент игрока Евгений Новиков сообщал, что "Зенит" действительно заинтересован в трансфере Зайнутдинова, но игрок настроен на карьеру в Европе.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27