Зайнутдинов отказался от заманчивого предложения и выбрал клуб

Агент Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков в интервью телеграм-каналу "Инсайды от Карпа" рассказал о трансферном предложении со стороны "Зенита", сообщают Vesti.kz.

Новиков сообщил следующее о полузащитнике "Бешикташа" и сборной Казахстана:

"Зенит" действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель - играть в Европе, поэтому мы остаемся в "Бешикташе", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что 26-летний универсал близок к переходу в стан десятикратных чемпионов России. Якобы клубы договорились о трансфере, сумма которого оценивается в 4,5 миллиона евро.

"Что скажете: верное решение принял бывший армеец - или стоило бросить все ради миллиардов газовых рублей?", - спрашивает автор телеграм-канала.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.