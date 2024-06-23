Дешам раскрыл, как защитная маска мешает Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние форварда Килиана Мбаппе после перелома носа.

Специалист объяснил, как защитная маска сказывается на Мбаппе:

"Мбаппе в порядке. Сыграет ли он во вторник в матче против Польши? Будет видно. Восстановление идет хорошо, он приходит в себя, есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днем.

Он привыкает к своей маске, которая немного мешает обзору. Но он в полном порядке", — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, в первом туре группового этапа против Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа, из-за чего пропустил второй матч против Нидерландов (0:0).