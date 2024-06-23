Лидер сборной Турции готов к переходу в "Баварию"

Полузащитник сборной Турции и миланского "Интера" Хакан Чалханоглу может перейти в мюнхенскую "Баварию".

По информации Bild, опытный хавбек открыт к предложению "Баварии" и готов сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Интер" будет готов продать Чалханоглу, если мюнхенский клуб предложит за 30-летнего футболиста 50-60 млн евро. Об этом сообщало издание Tuttosport.

Напомним, в минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Интересно, что Чалханоглу родился в Германии и воспитывался в местных футбольных школах, а на профессиональном уровне играл за "Карлсруэ", "Гамбург" и "Байер".