В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова

Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов прокомментировал возможный уход нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в зарубежный клуб, передают Vesti.kz.

По мнению российского специалиста, клуб позитивно воспринимает интерес к воспитаннику:

"Максим — сейчас наш игрок, мы на него рассчитываем. Но это часть профессии, часть футбола. Если такие моменты будут происходить, мы должны быть готовы к этому. Но опять же, когда будет конкретика, будем смотреть, а разговоры они существуют всегда. Максим своей игрой показывает, что такие разговоры — это нормально, нам же тоже приятно, что нашими игроками интересуются", - сказал Парфенов в эфире Sport Plus Qazaqastan.

Сообщалось, что предметный интерес к Самородову проявляет австрийский "Штурм", который в будущем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Контракт игрока с "Актобе" истекает 31 декабря. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 900 тысяч евро.