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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова

В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов прокомментировал возможный уход нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в зарубежный клуб, передают Vesti.kz

По мнению российского специалиста, клуб позитивно воспринимает интерес к воспитаннику: 

"Максим — сейчас наш игрок, мы на него рассчитываем. Но это часть профессии, часть футбола. Если такие моменты будут происходить, мы должны быть готовы к этому. Но опять же, когда будет конкретика, будем смотреть, а разговоры они существуют всегда. Максим своей игрой показывает, что такие разговоры — это нормально, нам же тоже приятно, что нашими игроками интересуются", - сказал Парфенов в эфире Sport Plus Qazaqastan. 

Сообщалось, что предметный интерес к Самородову проявляет австрийский "Штурм", который в будущем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. 

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Контракт игрока  с "Актобе" истекает 31 декабря. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 900 тысяч евро.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
5 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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