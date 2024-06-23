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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб

Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб
©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев прокомментировал, мог ли он вернуться в "Ахмат", где главным тренером является экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев, передают Vesti.kz.

По словам Умаева, на данный момент он сосредоточен выступлении за казахстанский клуб: 

"Предложения от Адиева не было. И мне сейчас, если честно, очень хочется сосредоточиться на своей игре в "Актобе", принести максимальную пользу клубу в Чемпионате, Кубка Казахстана, Лиге Конференции и Кубке Лиги. Мы на сегодняшний день играем в четырех турнирах, поэтому очень хочу помочь клубу и буду стараться, как и вся наша команда, порадовать своей игрой наших болельщиков", - цитирует форварда  Sport Plus Qazaqstan. 

В нынешнем сезоне Умаев сыграл за "Актобе" 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
7 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Футбол Ахмат ФК Адиев Магомед

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