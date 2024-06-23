Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев прокомментировал, мог ли он вернуться в "Ахмат", где главным тренером является экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев, передают Vesti.kz.

По словам Умаева, на данный момент он сосредоточен выступлении за казахстанский клуб:

"Предложения от Адиева не было. И мне сейчас, если честно, очень хочется сосредоточиться на своей игре в "Актобе", принести максимальную пользу клубу в Чемпионате, Кубка Казахстана, Лиге Конференции и Кубке Лиги. Мы на сегодняшний день играем в четырех турнирах, поэтому очень хочу помочь клубу и буду стараться, как и вся наша команда, порадовать своей игрой наших болельщиков", - цитирует форварда Sport Plus Qazaqstan.

В нынешнем сезоне Умаев сыграл за "Актобе" 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.