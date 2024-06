Дикий автогол, поддержка Джорджины и ассист Роналду: Португалия вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Португалии одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Дортмунде в рамках группы F против Турции завершилась победой португальцев со счетом 3:0.

На 21-й минуте первый гол забил Бернарду Силва.

Portugal have won all the previous 11 international matches when Bernardo Silva has scored 🇵🇹⚽️#EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/zkXy5ccDSA