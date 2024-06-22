Дикий автогол, поддержка Джорджины и ассист Роналду: Португалия вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Португалии одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Дортмунде в рамках группы F против Турции завершилась победой португальцев со счетом 3:0.

На 21-й минуте первый гол забил Бернарду Силва.

Portugal have won all the previous 11 international matches when Bernardo Silva has scored 🇵🇹⚽️#EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/zkXy5ccDSA — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Спустя семь минут центральный защитник Самет Акайдын совершил дикий привоз: он не глядя отдал пас в сторону вратаря Алтая Байындыра, который уже покинул ворота после чего счет стал 2:0 в пользу Португалии.

¿Que es lo peor que le puede pasar a un defensa?

- Amarilla en una acción que no es ni falta.

- Gol absurdo en propia meta

- Lesionarse.

Samet Akaydin: "Lo quiero todo"#EURO2024 pic.twitter.com/hBLWIMwQ5B — Perator (@Perator33) June 22, 2024

Третий гол был забит на 56-й минуте отличился Бруну Фернандеш, воспользовавшийся передачей Криштиану Роналду, который совершил первое результативное действие на этом чемпионате Европы. Кстати, Роналду в этом матче поддерживала его возлюбленная Джорджина Родригес.

Таким образом, португальцы набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф Евро-2024. Ранее это удалось сделать сборным Германии и Испании.

Напомним, что в первом туре сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией (2:1), а Турция обыграла команду Грузии (3:1).

В следующем туре чехи сыграют с Турцией, а Грузия с Португалией. Оба матча пройдут в ночь с 26 на 27 июня.

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