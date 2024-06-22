Джорджина Родригес пришла поддержать Роналду на Евро-2024

Возлюбленная Криштиану Роналду испанская модель Джорджина Родригес присутствует на матче группового этапа Евро-2024 Турция - Португалия, сообщают Vesti.kz.

Встреча проходит в Дортмунде и по итогам первого тайма португальцы побеждают со счетом 2:0.

Первый гол был забит Бернарду Силвой на 21-й минуте, а на 28-й турки забили забили чудовищный автогол, автором которого стал защитник Самет Акайдын. Сам Роналду пока не отличился.

Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.