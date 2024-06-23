Историческое событие произошло на Евро после победного матча

Футболисты сборной Бельгии одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2024 в Германии. Случилось это в матче второго тура квартета Е с Румынией (2:0), передают Vesti.kz.

Голами отметились Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин де Брюйне (80-я).

Гол Лукаку отменили в третий раз: Бельгия и Румыния определили победителя на Евро

По информации Opta Sports, впервые в истории Евро у всех четырех команд в группе по три очка перед третьим туром.

Ромелу Лукаку нанес 5 ударов (0.7 xG), но снова не забил. Только у Криштиану Роналду (9) больше ударов на Евро-2024, чем у Лукаку (8), и оба они без голов.

26 июня сыграют Словакия - Румыния, Украина - Бельгия.