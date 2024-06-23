Гол Лукаку отменили в третий раз: Бельгия и Румыния определили победителя на Евро

Сборная Бельгии одержала победу над Румынией в матче группового этапа чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы Е прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне и завершилась со счетом 2:0.
Автором первого гола стал Юри Тилеманс, который отличился после точной передачи Ромелу Лукаку уже на второй минуте.
🇧🇪🆚🇷🇴 Belgium ahead at the break...#EURO2024 | #BELROU pic.twitter.com/fFlj97sPql— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
На 80-й минуте закрепил успех бельгийцев Кевин Де Брюйне. Он нанес точный удар в нижний правый угол ворот сборной Румынии, получив голевой пас от вратаря своей команды Кена Кастельса.
😮#EURO2024 | #BELROU pic.twitter.com/cg2iFI24ka— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
Отметим, что на 64-й минуте также отличился Лукаку, но после просмотра VAR рефери взятие ворот не засчитал из-за "офсайда". Причем бельгийский форвард попал в такую ситуацию на Евро-2024 уже в третий раз.
Напомним, что турнир проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Бельгия после победы возглавила группу Е. У нее три очка после двух встреч. Такой же результат и у остальных команд группы - Румынии, Словакии и Украины. Бельгия лидирует за счет дополнительных показателей.
Leader.#EURO2024 | #BELROU pic.twitter.com/QX9egSq1Bf— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
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