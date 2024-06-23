Роналду установил новый рекорд на Евро

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал автором нового рекорда. Случилось это в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии с Турцией (3:0), передают Vesti.kz.

Роналду не отметился голом, но отдал результативную передачу на Бруну Фернандеша.

Таким образом, по информации Opta Sports, Криштиану стал лучшим по ассистам на чемпионатах Европы. Их у него теперь семь за 27 матчей Евро.

Этим самым он обошел чешского нападающего Карела Поборски:

7 - Криштиану Роналду;

6 - Карел Поборски;

5 - Дэвид Бекхэм, Арьен Роббен, Кевин де Брюйне, Эден Азар, Луиш Фигу, Франсеск Фабрегас, Бастиан Швайнштайгер.

Отметим, что благодаря второй победе подряд Португалия досрочно вышла в плей-офф континентального турнира. Роналду уже отреагировал на это событие посредством соцсетей.

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