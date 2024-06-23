Сборной Казахстана предложили натурализовать футболистов

Бывший македонский нападающий "Турана" Самир Фазли посоветовал сборной Казахстана по футболу повысить конкурентную среду за счет натурализации, передают Vesti.kz.

- Что ты можешь сказать о национальной сборной Казахстана и ее результатах?

– Я увидел быстрый прогресс команды за последние пару лет. Стараюсь смотреть все матчи сборной Казахстана и вижу, что бывший главный тренер команды Магомед Адиев проделал колоссальную работу. Если сборная будет продолжать в том же духе, то это поможет развитию сборной и совершит футбольный бум в стране. За счет хороших результатов на евроарене многие именитые игроки начнут переходить в Казахстан. Сборной нужно рассмотреть вариант с натурализацией, ведь даже в Европе все команды занимаются этим. Важно, чтобы натурализованные игроки были качественными. Это даст прогресс национальной сборной, ведь уровень местных игроков будет расти в конкурентной среде. Дай бог, в будущем Казахстан сможет отобраться на чемпионат Европы, - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Напомним, 3 июня в сборной Казахстана сменился главный тренер. Россиянин Станислав Черчесов стал преемником Магомеда Адиева, сосредоточившегося на работе в грозненском "Ахмате", с которым подписал новый контракт.