Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф Евро

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.
Случилось это после крупной победы над Турцией (3:0).
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"До конца и первое место гарантировано. Горжусь этой командой, мы - Португалия!", - написал он на своей странице в Instagram.
В третьем туре, 26 июня, сыграют Чехия - Турция, Грузия - Португалия.
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