Назван лучший игрок матча Турция - Португалия: это не Роналду

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Турции, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы F в Дортмунде завершилась разгромной победой португальцев со счетом 3:0. Силва отыграл всю встречу целиком и отметился первым забитым голом.
Отметим, что португальцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф вслед за сборными Германии Испании.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился в этой игре голевой передачей, ассистировав на 56-й минуте Бруну Фернандешу.
The key 🔑@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/MGgWtU6ZiN— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
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