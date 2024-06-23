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Новости по теме: Евро 2024
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Назван лучший игрок матча Турция - Португалия: это не Роналду

Назван лучший игрок матча Турция - Португалия: это не Роналду
©x.com/selecaoportugal

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы F в Дортмунде завершилась разгромной победой португальцев со счетом 3:0. Силва отыграл всю встречу целиком и отметился первым забитым голом.

Отметим, что португальцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф вслед за сборными Германии Испании.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился в этой игре голевой передачей, ассистировав на 56-й минуте Бруну Фернандешу.

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Метки:
Роналду Криштиану Турция Португалия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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