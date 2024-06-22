Чудовищный автогол случился в матче Турция - Португалия на Евро-2024

Сборная Турции в матче группового этапа Евро-2024 против Португалии забила автогол, сообщают Vesti.kz.
На 28-й минуте центральный защитник Самет Акайдын не глядя отдал пас в сторону вратаря Алтая Байындыра, который уже покинул ворота после чего счет стал 2:0 в пользу Португалии.
Первый мяч в этой игре на 21-й минуте забил Бернарду Силва, а на 56-й отличился Бруну Фернандеш, воспользовавшийся передачей Криштиану Роналду.
PORTUGAL 2-0!!!!🇵🇹🇵🇹— CristianoXtra (@CristianoXtra_) June 22, 2024
SILLY OWN GOAL BY TURKEY 😭😭😭 pic.twitter.com/TsdoKwqMXF
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