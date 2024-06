Роналду эмоционально отреагировал на атаку фанатов на Евро-2024: видео

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча группового этапа Евро-2024 против Турции неоднократно подвергался атаке фанатов, сообщают Vesti.kz.

Трижды болельщики прорывались с трибун на поле, чтобы сделать с 39-летней португальской звездой селфи. Дважды им это удалось, а в третий раз стюарды сумели перехватить нарушителя.

Сборная Португалии выиграла этот матч со счетом 3:0 и досрочно вышла в плей-офф вслед за командами Германии и Испании.

Another fan jumps on pitch to take photo with Cristiano Ronaldo during Türkiye-Portugal match, escorted out by security guards pic.twitter.com/CpgMmSX1Tu

This young pitch invader ran onto the pitch during Turkey v Portugal and got a selfie with Cristiano Ronaldo. The second, third and fourth pitch invader who ran on wasn’t so lucky… 😂🤳



#turpor #euros #euro2024 pic.twitter.com/TuQM2KBk45