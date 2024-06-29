"Астана" и "Кайрат" устроили триллер с незабитым пенальти

"Астана" и "Кайрат" сыграли в центральном матче 13-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы, где "Астана" в этом сезоне принимает гостей, завершилась победой "Кайрата" со счетом 3:1.

Примечательно, что столичный клуб первым вышел вперед после гола литовского защитника Кипраса Казуколоваса на 28-й минуте.

"Кайрат" отыгрался спустя минуту после мяча Жоао Пауло.

В дебюте второго тайма на 51-й минуте Эльхан Астанов мог вывести столичный клуб вперед, однако он не сумел переиграть с точки Вадима Ульянова.

На 67-й минуте Адилет Садыбеков прекрасно замкнул подачу со стандарта и вывел алматинцев вперед.

Окончательный результат на 95-й минуте установил вышедший на замену Дмитрий Сергеев.

Таким образом, "Кайрат" набрал 21 очко и закрепился на третьем месте. У "Астаны" 15 баллов и восьмая строчка.