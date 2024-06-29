Алимханулы? Промоутер выбрал небитого соперника для Канело

Известный промоутер Эдди Хирн считает, что перспективный пуэрториканский боксер Эдгар Берланга (22-0, 17 КО) представляет собой наиболее интересного соперника для абсолютного чемпиона мира абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, мексиканца Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на fightnews.info.

"Я думаю, что есть хорошие шансы организовать этот бой. Эдгар обязательный претендент, но у Сауля есть несколько обязательных претендентов. Я думаю, что если не говорить о Кроуфорде и Бенавидесе, то Берланга самый привлекательный соперник для Канело. Мексика против Пуэрто-Рико, я думаю, что Берланга полностью выложится в этом бою. Он молодой, свежий панчер. Это привлекательный поединок. Мы готовы попытаться получить его. Посмотрим, что произойдет. Шоу Matchroom, PBC или сезон в Эр-Рияде, где угодно. Эдгар наш боец. У него с нами контракт, и я хочу, чтобы он получил этот поединок. "Канело" - мой друг. Это будет отличный бой", - сказал Хирн.

Напомним, Альварес последний раз боксировал 4 мая в Лас-Вегасе (США), когда судейским решением победил соотечественника Хайме Мунгию (43-1, 34 КО).

Добавим, ранее чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) заявил о подготовке к бою с Канело.

Отметим, что Алимханулы 13 июля в Лас-Вегасе (США) встретится с новозеландцем Андреем Михайловичем (21-0, 13 KO). На кону будут стоять титулы казахстанца.