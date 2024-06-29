"Золотой мяч" неожиданно отдали автору сенсации на Евро-2024

Голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили объяснил свои слова о том, что вингер итальянского "Наполи" и его партнер по национальной команде Хвича Кварацхелия лучше всей сборной Испании.

"Я его поклонник как грузина, он может выиграть "Золотой мяч", но я с большим уважением отношусь к испанцам. Я сказал это как грузин", - цитирует Мамардашвили Marca.

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Напомним, на групповом этапе команда Грузии потерпела поражение от Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и сенсационно обыграла Португалию (2:0). В матче с португальцами Хвича открыл счет.

В 1/8 финала грузины сыграют с Испанией.