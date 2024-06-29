Автор сенсации на Евро-2024 разозлил легенду "Реала": названа причина

Экс-полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Гути рассказал, что зол на грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию, сообщают Vesti.kz. 47-летний Гути до сих пор ждет игровую футболку Хвичи.

"Немного зол на него. Мы с ним переписывались, и он пообещал мне прислать футболку - а она до сих пор не пришла. Надеюсь, что смогу передать ему отсюда: во время этого Евро я бы очень хотел получить одну из его футболок в составе сборной Грузии. Именно с текущего чемпионата Европы", - сказал Гути в эфире футбольной программы El Chiringuito TV.

Напомним, что в марте прошлого года бывший игрок "Реала" отправил Кварацхелии футболку с автографом и посланием: "Жду в "Реале". Твоя игра покорит многих". В ответ грузинский футболист пообещал отправить Гути свою игровую футболку.

На данный момент Кварацхелия выступает на Евро-2024. На групповом этапе команда Грузии потерпела поражение от Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и сенсационно обыграла Португалию (2:0). В матче с португальцами Хвича открыл счет.

В 1/8 финала грузины сыграют с Испанией.