Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к бою с Канело

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) объявил о подготовке к бою абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (61-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Отметим, что Алимханулы 13 июля в Лас-Вегасе (США) встретится с новозеландцем Андреем Михайловичем (21-0, 13 KO). На кону будут стоять титулы казахстанца.

I'm not only preparing for July 13th. I'm preparing for Canelo! pic.twitter.com/qQ6vqq6I1W